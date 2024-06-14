Маслов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Маслова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Маслов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Маслова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
10.12.1925
Сын: Маслов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Маслова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
14.03.1930
Сын: Маслов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Маслова Ольга Филипповна
Смерть
Неизвестно