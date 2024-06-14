Маслов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Василий Андреевич

Маслов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Маслов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Маслова Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Маслов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Маслова Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
10.12.1925

Сын: Маслов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Маслова Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
14.03.1930

Сын: Маслов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Маслова Ольга Филипповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.