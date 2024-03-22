Казанник (Кузьменко) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанник (Кузьменко) Дарья Григорьевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кузьменко Григорий

Мать: ?

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Казанник Харитон Филиппович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1884

Дочь: Елизавета Харитоновна

Отец ребёнка: Казанник Харитон Филиппович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1886

Дочь: Устинья Харитоновна

Отец ребёнка: Казанник Харитон Филиппович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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