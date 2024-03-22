Казанник (Кузьменко) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кузьменко Григорий
Мать: ?
Бракосочетание
30.01.1884
Рождение ребёнка
21.10.1884
Дочь: Елизавета Харитоновна
Отец ребёнка: Казанник Харитон Филиппович
Рождение ребёнка
27.10.1886
Дочь: Устинья Харитоновна
Отец ребёнка: Казанник Харитон Филиппович
Смерть
Неизвестно