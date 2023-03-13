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Колесниковъ Кузьма

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1703

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Колесниковъ Семенъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Авдотья Юдина

Рождение ребёнка
1737

Сын: Колесниковъ Афонасий

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Юдина

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Колесниковъ Петръ

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Юдина

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Колесникова) Анисья

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Юдина

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Колесникова) Авдотья

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Юдина

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