Колесниковъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1703
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Колесниковъ Семенъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Сын: Колесниковъ Афонасий
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Юдина
Рождение ребёнка
1749
Сын: Колесниковъ Петръ
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Юдина
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Колесникова) Анисья
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Юдина
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Колесникова) Авдотья
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Юдина