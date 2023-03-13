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(Колесникова) Анисья
(Колесникова) Анисья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1757
Пол
Женский
Отец
Колесниковъ Кузьма
1703 г.р.
Мать
Колесникова Авдотья Юдина
1704 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец:
Колесниковъ Кузьма
Мать:
Колесникова Авдотья Юдина
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