Путков Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путков Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Путкова Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путков Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Путкова Валентина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Каунас