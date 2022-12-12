Путков Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путков Геннадий Иванович

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Место рождения

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путков Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Путкова Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путков Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Путкова Валентина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путкова Валентина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Каунас
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