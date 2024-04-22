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Пармонов Леонтей Борисов

Место рождения

Пентюрино, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1715

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Пентюрино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 630
Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Пармонов Алексей Леонтев

Мать ребёнка: Пармонова Матрона Пантелеева

Пентюрино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 630
Бракосочетание
1771

Жена: Пармонова Матрона Пантелеева

Пентюрино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 630
Смерть
1781
Пентюрино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 630
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