Пармонов Леонтей Борисов
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1781
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 630
Рождение ребёнка
1736 ст.
Мать ребёнка: Пармонова Матрона Пантелеева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 630
Бракосочетание
1771
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 630
Смерть
1781
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 630