Эртте (Лайтинен) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Эртте Тойво-Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Эртте Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
15.02.1917
Сын: Эртте Эйно Андреевич
Отец ребёнка: Эртте Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
20.06.1920
Отец ребёнка: Эртте Андрей Иосифович
Смерть
Неизвестно