Эртте (Лайтинен) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Лайтинен) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1911

Муж: Эртте Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Эртте Тойво-Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Эртте Андрей Иосифович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1917

Сын: Эртте Эйно Андреевич

Отец ребёнка: Эртте Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
20.06.1920

Сын: Эртте Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Эртте Андрей Иосифович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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