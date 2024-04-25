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Куркова Елизавета Ивановна

Место рождения

Борок, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Иван Андреевич

Мать: не указана

Борок, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курков Федор Гурьевич

Рождение ребёнка
21.10.1881 ст.

Дочь: Куркова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Курков Федор Гурьевич

Федорово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.07.1883 ст.

Дочь: Куркова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Курков Федор Гурьевич

Федорово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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