Куркова Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1881 ст.
Дочь: Куркова Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Курков Федор Гурьевич
Рождение ребёнка
03.07.1883 ст.
Дочь: Куркова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Курков Федор Гурьевич
Смерть
Неизвестно