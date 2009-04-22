Данилушкина (Абросимова) Мария Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДанилушкина (Абросимова) Мария Сергеевна

Данилушкина (Абросимова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.04.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилушкин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
04.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилушкин Николай Гаврилович

г. Ташкент
Смерть
22.04.2009
г. Ташкент

Мы используем куки для улучшения работы сайта.