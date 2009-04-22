Данилушкина (Абросимова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.04.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилушкин Николай Гаврилович
г. Ташкент
Смерть
22.04.2009
г. Ташкент