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Безгодов Михаил Васильев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

19.01.1915

Дата смерти

22.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915

Отец: Безгодов Василий Романов

Мать: Безгодова Анна Афанасьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 4 об. – 5 Р6. 19 (23) января. Михаил Д.Ожогиной кр. Василий Романов Безгодов и зже Анна Афанасьева, оба правосл. В: д.Ожогиной кр. Яков Трифонов Шути... Показать все
Смерть
22.07.1915
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 92 об. – 93 У63. 22 (24) июля Д.Ожогиной кр. Василия Романова Безгодова сын Михаил, 7 мес., от поноса.
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