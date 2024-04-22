Безгодов Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения19.01.1915
Дата смерти22.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
19.01.1915
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 4 об. – 5 Р6. 19 (23) января. Михаил Д.Ожогиной кр. Василий Романов Безгодов и зже Анна Афанасьева, оба правосл. В: д.Ожогиной кр. Яков Трифонов Шути... Показать все
Смерть
22.07.1915
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 92 об. – 93 У63. 22 (24) июля Д.Ожогиной кр. Василия Романова Безгодова сын Михаил, 7 мес., от поноса.