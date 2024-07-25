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Флорова Марфа Георгиевна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.05.1835 ст.

Муж: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1839 ст.

Сын: Даниилов-Муштаков Стефан Гавриилович

Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1839 ст.

Сын: Даниилов-Муштаков Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1841 ст.

Дочь: Даниилова-Муштакова Вера Гаврииловна

Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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