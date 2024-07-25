Флорова Марфа Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1835 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1839 ст.
Сын: Даниилов-Муштаков Стефан Гавриилович
Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.07.1839 ст.
Сын: Даниилов-Муштаков Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.09.1841 ст.
Дочь: Даниилова-Муштакова Вера Гаврииловна
Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно