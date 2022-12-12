Колот Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.06.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1896

Дочь: Матрона Стефановна

Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Стефан Митрофанович

Смерть
19.06.1896
Причина смерти: Болезнь - водянка
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