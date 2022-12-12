Колот Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.06.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1896
Дочь: Матрона Стефановна
Отец ребёнка: Колот Стефан Митрофанович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1896
Причина смерти: Болезнь - водянка