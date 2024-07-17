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Королев Сергей Валерьевич

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Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

03.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980

Отец: Королев Валерий Георгиевич

Мать: Королева (Чугайнова) Любовь Фёдоровна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Бракосочетание
24.08.2007

Жена: Королева (Сергеева) Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
11.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева (Сергеева) Ольга Леонидовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева (Сергеева) Ольга Леонидовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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