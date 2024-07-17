Королев Сергей Валерьевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980
Бракосочетание
24.08.2007
Рождение ребёнка
11.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королева (Сергеева) Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
03.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королева (Сергеева) Ольга Леонидовна