Дейнега Даниил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДейнега Даниил Никитич

Дейнега Даниил Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2021

Отец: Дейнега Никита Сергеевич

Мать: Дейнега-Должкова Юлиана Евгеньевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close