Ирина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1832 и 1840
Муж: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Игнатова Анна Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Игнатова Елена Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Игнатов Семен Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Игнатова Мария Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Игнатов Георгий (Егор) Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванов
Смерть
Неизвестно