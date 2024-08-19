Ирина Николаева 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Николаева

Ирина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1832 и 1840

Муж: Илья Иванов

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Игнатова Анна Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Игнатова Елена Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Игнатов Семен Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Игнатова Мария Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Игнатов Поликарп Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Ерино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Игнатов Георгий (Егор) Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.