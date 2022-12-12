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Раструбина (?) Александра Григорьева

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Место рождения

д. Нагать, Богородицкая волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Нагать, Богородицкая волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Раструбин Николай Васильев

церковь Богородице-Рождественская г. Смоленск
Рождение ребёнка
17.05.1888

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1890

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1893

Сын: Раструбин Иван Николаев

Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1896

Сын: Раструбин Тихон Николаев

Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1899

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1901

Сын: Раструбин Петр Николаев

Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1905

Сын: Раструбин Андрей Николаев

Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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