Раструбина (?) Александра Григорьева
Место рожденияд. Нагать, Богородицкая волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Нагать, Богородицкая волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
02.11.1886
церковь Богородице-Рождественская г. Смоленск
Рождение ребёнка
17.05.1888
Дочь: Елена Николаева
Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев
Рождение ребёнка
27.10.1890
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев
Рождение ребёнка
12.11.1893
Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев
Рождение ребёнка
09.06.1896
Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев
Рождение ребёнка
07.02.1899
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев
Рождение ребёнка
05.10.1901
Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев
Рождение ребёнка
25.08.1905
Сын: Раструбин Андрей Николаев
Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Раструбин Николай Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно