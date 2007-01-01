Белякова Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2007

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2007

Отец: Беляков Андрей Юрьевич

Мать: Смирнова Мария Александровна

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