Лопатина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Гарь
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Лопатин Алексей Петрович
д. Гарь
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пиама Алексеевна
Отец ребёнка: Лопатин Алексей Петрович
д. Гарь
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лопатина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Лопатин Алексей Петрович
Костылево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно