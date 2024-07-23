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Лопатина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Алексей Петрович

д. Гарь
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Лопатин Алексей Петрович

д. Гарь
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пиама Алексеевна

Отец ребёнка: Лопатин Алексей Петрович

д. Гарь
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лопатина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Лопатин Алексей Петрович

Костылево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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