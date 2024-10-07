Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феофил Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сталарев Михаил Феофилович
Отец ребёнка: Феофил Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Егор Феофилович
Отец ребёнка: Феофил Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Татьяна Феофиловна
Отец ребёнка: Феофил Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сталарев Павел Феофилович
Отец ребёнка: Феофил Иванович
Смерть
Неизвестно