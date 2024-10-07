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Пелагея Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феофил Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сталарев Михаил Феофилович

Отец ребёнка: Феофил Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Егор Феофилович

Отец ребёнка: Феофил Иванович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Татьяна Феофиловна

Отец ребёнка: Феофил Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Сталарев Павел Феофилович

Отец ребёнка: Феофил Иванович

Смерть
Неизвестно

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