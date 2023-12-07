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Сталарев Павел Феофилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Феофил Иванович

Мать: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Макрида Павловна

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сталарев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
1852
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