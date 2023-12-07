Сталарев Павел Феофилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Феофил Иванович
Мать: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Макрида Павловна
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
1852