Бондарева Агафья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Агафья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Сергей

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бондарев Антон

Отец ребёнка: Бондарев Сергей

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Бондарева) Анисья

Отец ребёнка: Бондарев Сергей

Смерть
Неизвестно

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