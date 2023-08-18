Бондарева Агафья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Сергей
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бондарев Антон
Отец ребёнка: Бондарев Сергей
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Бондарева) Анисья
Отец ребёнка: Бондарев Сергей
Смерть
Неизвестно