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Мамаев Иван Емельянович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

10.07.1889

Дата смерти

22.08.1889

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1889

Отец: Мамаев Емельян Андреевич

Мать: Мамаева Матрона Ивановна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
22.08.1889
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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