Мамаев Иван Емельянович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения10.07.1889
Дата смерти22.08.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1889
Отец: Мамаев Емельян Андреевич
Мать: Мамаева Матрона Ивановна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
22.08.1889
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)