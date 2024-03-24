Горемыкин Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин Федор Андреевич

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Горемыкин Андрей Михайлович

Мать: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031-1501922/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1501374:
Рождение ребёнка
1811

Сын: Горемыкин Гавриил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мокошина (Горемыкина) Акулина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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