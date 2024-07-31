Пантелеев Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1884

Муж: Пантелеев Иван

Рождение ребёнка
16.06.1887

Дочь: (Пантелеева) Мария

Отец ребёнка: Пантелеев Иван

Рождение ребёнка
12.05.1902

Сын: Пантелеев Александр

Отец ребёнка: Пантелеев Иван

Смерть
Неизвестно

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