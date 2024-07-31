Пантелеев Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1884
Муж: Пантелеев Иван
Рождение ребёнка
16.06.1887
Дочь: (Пантелеева) Мария
Отец ребёнка: Пантелеев Иван
Рождение ребёнка
12.05.1902
Сын: Пантелеев Александр
Отец ребёнка: Пантелеев Иван
Смерть
Неизвестно