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Назаровъ Александръ
Назаровъ Александръ
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Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
06.07.1912
Пол
Мужской
Отец
Назаровъ Яковъ
1884 г.р.
Мать
Назарова (Тарасова) Анна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1912
Отец:
Назаровъ Яковъ
Мать:
Назарова Анна
Александровка
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