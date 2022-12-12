Кисельков Андрей Автономович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
07.09.1862
Дочь: Мичкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Киселькова Анна Матвеевна
Крещение
12.11.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно