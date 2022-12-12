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Кисельков Андрей Автономович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кисельков Автоном Кондратьевич

Мать: Киселькова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1862

Дочь: Мичкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Киселькова Анна Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.11.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселькова Анна Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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