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Протасов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1914

Дата смерти

19.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1914

Отец: Протасов Степан Христофорович

Мать: Целипоткина Мария Дмитриевна

Военная служба
С 01.02.1938
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Вступил на службу РККА , курсант в/ч 6851
Военная служба
?.11.1938
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Зам. политрука, в/ч 6851
Военная служба
С ?.02.1939 по ?.01.1940
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Курсант, курсы младших политруков
Военная служба
25.01.1940
Назначен политруком батареи 203 стрелкового дивизиона противотанковой обороны 107 стрелковой дивизии
Военная служба
05.11.1942
Присвоено звание старший лейтенант
Военная служба
Неизвестно
Военком батареи 203 противотанкового дивизиона,5 гвардейской стрелковой дивизии
Смерть
19.03.1943
Оселье, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Убит
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