Протасов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1914
Дата смерти19.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1914
Военная служба
С 01.02.1938
Вступил на службу РККА , курсант в/ч 6851
Военная служба
?.11.1938
Зам. политрука, в/ч 6851
Военная служба
С ?.02.1939 по ?.01.1940
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Курсант, курсы младших политруков
Военная служба
25.01.1940
Назначен политруком батареи 203 стрелкового дивизиона противотанковой обороны 107 стрелковой дивизии
Военная служба
05.11.1942
Присвоено звание старший лейтенант
Военная служба
Неизвестно
Военком батареи 203 противотанкового дивизиона,5 гвардейской стрелковой дивизии
Смерть
19.03.1943
Оселье, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Убит