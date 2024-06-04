Сычев Яков Григорьев
Место рождения
Дата рождения22.10.1821
Дата смерти09.09.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1821
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1848
Бракосочетание
22.11.1852
Жена: Сычева Арина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Сычева Арина Егорова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сычев Сергей Яковлев
Мать ребёнка: Сычева Арина Егорова
Бракосочетание
23.02.1859
Жена: Сычева Дарья Трифонова
Смерть
09.09.1876
Причина смерти: от удушья