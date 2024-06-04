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Сычев Яков Григорьев

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.10.1821

Дата смерти

09.09.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1821

Отец: Сычев Григорий Федоров

Мать: Сычева (Конушкина) Фекла Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1848

Жена: Сычева Анастасия (Настасья) Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.11.1852

Жена: Сычева Арина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Сычев Емельян Яковлев

Мать ребёнка: Сычева Арина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сычев Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Сычева Арина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.02.1859

Жена: Сычева Дарья Трифонова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.09.1876
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья

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