Сургучев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сургучев Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сургучев .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сургучев Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Пильпийские юрты Кондинский район
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сургучев Даниил Егорович

Мать ребёнка: не указана

Пильпийские юрты Кондинский район
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Домна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Симеон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сургучев Егор Егоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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