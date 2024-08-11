Сургучев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сургучев .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Николай Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Пильпийские юрты Кондинский район
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Пильпийские юрты Кондинский район
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Домна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Симеон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сургучев Егор Егоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно