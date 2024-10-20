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Ярошок Парфён Козьмич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Ярошок Козьма Григорьевич

Мать: Ярошок Мария Степановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ярошок Параскева Парфёновна

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ярошок Татьяна Парфёновна

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ярошок Антоний Парфёнович

Мать ребёнка: Ярошок Мария Захаровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ярошок Трофим Парфёнович

Мать ребёнка: Ярошок Мария Захаровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1830

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