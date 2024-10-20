Ярошок Парфён Козьмич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Ярошок Козьма Григорьевич
Мать: Ярошок Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ярошок Параскева Парфёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ярошок Татьяна Парфёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ярошок Антоний Парфёнович
Мать ребёнка: Ярошок Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Ярошок Мария Захаровна
Смерть
После 1830