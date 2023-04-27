Макарова (Сергеева) Иустина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Сергеева) Иустина Афанасьевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.09.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1847 г.р.

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1873 ст.

Отец: Ефимов-Михайлов (Макаров) Афанасий Сергеевич

Мать: Макарова (Кондратьева) Марина Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1893 ст.

Муж: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1894 ст.

Дочь: Бабурина-Васина (Алексеева) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.

Дочь: Бабурина-Васина (Алексеева) Пераскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1899 ст.

Сын: Бабурин-Васин (Алексеев) Евфимий Евдокимович

Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.

Дочь: Бабурина-Васина (Алексеева) Анастасия Евдокимовна

Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.

Дочь: Бабурина-Васина (Алексеева) Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1908 ст.

Сын: Бабурин-Васин (Алексеев) Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1911 ст.

Сын: Бабурин-Васин (Алексеев) Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.

Дочь: Бабурина-Васильева-Васина (Алексеева) Евфросиния Евдокимовна

Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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