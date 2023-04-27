Макарова (Сергеева) Иустина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Бабурина-Васина (Алексеева) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич
Дочь: Бабурина-Васина (Алексеева) Пераскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич
Сын: Бабурин-Васин (Алексеев) Евфимий Евдокимович
Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич
Дочь: Бабурина-Васина (Алексеева) Анастасия Евдокимовна
Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич
Дочь: Бабурина-Васина (Алексеева) Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич
Сын: Бабурин-Васин (Алексеев) Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич
Сын: Бабурин-Васин (Алексеев) Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич
Дочь: Бабурина-Васильева-Васина (Алексеева) Евфросиния Евдокимовна
Отец ребёнка: Бабурин-Васин (Васильев) Евдоким Алексеевич