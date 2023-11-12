Фещенко (Жуненко) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1910
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр82об]
Рождение ребёнка
14.12.1911
Дочь: Фещенко Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр74об]
Рождение ребёнка
29.10.1913
Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
26.02.1923
Дочь: Фещенко Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 66]
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Фещенко Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
28.01.1927
Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Фещенко Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич
Смерть
Неизвестно