Фещенко (Жуненко) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Жуненко) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1910

Муж: Фещенко Ефим Савельевич

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр82об]
Рождение ребёнка
14.12.1911

Дочь: Фещенко Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр74об]
Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Фещенко Иосиф Ефимович

Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1923

Дочь: Фещенко Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 66]
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Фещенко Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич

Рождение ребёнка
28.01.1927

Сын: Фещенко Василий Ефимович

Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Фещенко Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Фещенко Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Фещенко Ефим Савельевич

Смерть
Неизвестно
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