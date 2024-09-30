Барндык (Барндык) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Барндык) Анна Петровна

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

29.10.1878

Дата смерти

23.06.1921

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
03.06.1902

Муж: Барндык Андрей Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1903

Сын: Барндык Петр Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1906

Сын: Барндык Иван Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1908

Сын: Барндык Александр Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1911

Сын: Барндык Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1914

Сын: Барндык Николай Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1917

Сын: Барндык Адам Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1919

Дочь: (Барндык) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
23.06.1921

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