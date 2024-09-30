Барндык (Барндык) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения29.10.1878
Дата смерти23.06.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1902
Рождение ребёнка
19.11.1903
Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1906
Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1908
Сын: Барндык Александр Андреевич
Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1911
Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1914
Сын: Барндык Николай Андреевич
Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1917
Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1919
Дочь: (Барндык) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Барндык Андрей Иванович
Смерть
23.06.1921