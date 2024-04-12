Красикова (Лысенко) Екатерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова (Лысенко) Екатерина Федотовна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.11.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1871 ст.

Отец: Лысенко Федот Фёдорович

Мать: Лысенко Евдокия Фёдоровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Красиков Митрофан Матвеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1897 ст.

Дочь: Худоярова Акулина Митрофановна

Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1899 ст.

Сын: Красиков Пётр Митрофанович

Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1903 ст.

Дочь: Красикова Матрёна Митрофановна

Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.06.1907 ст.

Дочь: Артеменко Феврония Митрофановна

Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1910 ст.

Сын: Красиков Мефодий Митрофанович

Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Дочь: Красикова Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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