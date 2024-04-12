Красикова (Лысенко) Екатерина Федотовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
21.11.1871 ст.
Отец: Лысенко Федот Фёдорович
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1897 ст.
Дочь: Худоярова Акулина Митрофановна
Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич
Рождение ребёнка
15.12.1899 ст.
Сын: Красиков Пётр Митрофанович
Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич
Рождение ребёнка
05.09.1903 ст.
Дочь: Красикова Матрёна Митрофановна
Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич
Рождение ребёнка
29.06.1907 ст.
Дочь: Артеменко Феврония Митрофановна
Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич
Рождение ребёнка
04.06.1910 ст.
Сын: Красиков Мефодий Митрофанович
Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Дочь: Красикова Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Красиков Митрофан Матвеевич
Смерть
Неизвестно