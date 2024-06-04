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Федорова Пелагея Петрова

Место рождения

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Петр Игнатьев

Мать: не указана

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1866

Муж: Федоров Никанор Хрисанфов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1866

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