(Пятовская) Пулхерия Михайловна С 1824 по 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пятовская) Пулхерия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1824 по 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1789 и 1792 г.р.

Мать

С 1798 по 1801 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
С 1824 по 1826

Отец: Пятовский Михаил Григорьевич

Мать: Пятовская Катерина Александровна/Алексеева

Упоминание
1838
Исповедная ведомость Покровской Кулойской церкви Вельского уезда за 1838 год
Левый лист, 689 в списке, «была» на исповеди | Ф. 496 О. 19 Д. 46 Исповедная ведомость за 1838 г | Упоминание в документах
Смерть
Неизвестно

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