(Пятовская) Пулхерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1824 по 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1826
Упоминание
1838
Исповедная ведомость Покровской Кулойской церкви Вельского уезда за 1838 год
Левый лист, 689 в списке, «была» на исповеди | Ф. 496 О. 19 Д. 46 Исповедная ведомость за 1838 г | Упоминание в документах
Смерть
Неизвестно