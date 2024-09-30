Хуопалайнен (Матикайнен) Кристина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Матикайнен) Кристина Адамовна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.02.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1861

Муж: Хуопалайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.11.1867

Дочь: (Хуопалайнен) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1873

Сын: Хуопалайнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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