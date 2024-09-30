Хуопалайнен (Матикайнен) Кристина Адамовна
Место рождения
Дата рождения16.02.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
10.11.1867
Дочь: (Хуопалайнен) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1873
Сын: Хуопалайнен Адам Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович
Смерть
Неизвестно