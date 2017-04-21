Чешев Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1975
Дата смерти21.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1998
Дочь: Чешева Алена Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.04.2017