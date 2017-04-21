Чешев Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешев Евгений Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1975

Дата смерти

21.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1998

Дочь: Чешева Алена Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.04.2017
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