Пыжов Андрей Михайлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
04.07.1851 ст.
Сын: Пыжов Сергей Андреев (Ич)
Мать ребёнка: Пыжова Наталья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пыжов Ермолай Андреев (Ич)
Мать ребёнка: Пыжова Наталья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Пыжова Наталья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
04.01.1866 ст.
Сын: Пыжов Емельян Андреев (Ич)
Мать ребёнка: Пыжова Наталья Васильева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Калининский муниципальный район, Тверская область
бывшее Васильково, ныне Теребино
Смерть
Неизвестно