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Пыжов Андрей Михайлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)

Мать: Пыжова Наталья Михайлова (Вна)

Рождение ребёнка
04.07.1851 ст.

Сын: Пыжов Сергей Андреев (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Наталья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
1853

Сын: Пыжов Ермолай Андреев (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Наталья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Пыжов Егор Андреев (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Наталья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
04.01.1866 ст.

Сын: Пыжов Емельян Андреев (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Наталья Васильева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Наталья Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Калининский муниципальный район, Тверская область
бывшее Васильково, ныне Теребино
Смерть
Неизвестно
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