Пыжова Наталья Михайлова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Анна Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около ?.12.1815
Сын: Пыжов Зинон Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пыжов Андрей Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Фиена Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Калининский муниципальный район, Тверская область
бывшее Васильково, ныне Теребино
Смерть
До 1833