Пыжова Наталья Михайлова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова Наталья Михайлова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Анна Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около ?.12.1815

Сын: Пыжов Зинон Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Авдотья Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
1824

Сын: Пыжов Андрей Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Фиена Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Михаил Отец Михайлов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Калининский муниципальный район, Тверская область
бывшее Васильково, ныне Теребино
Смерть
До 1833
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