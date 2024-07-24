Гаврилов Николай
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Иванов Гавриил
Мать: Гаврилова Елена
Рождение ребёнка
19.12.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Марфа Анисимовна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Марфа Анисимовна
Смерть
1938