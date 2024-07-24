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Гаврилов Николай

Место рождения

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1884

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Иванов Гавриил

Мать: Гаврилова Елена

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Марфа Анисимовна

Бишево, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Марфа Анисимовна

Смерть
1938

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