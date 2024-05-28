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Сеник Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1950

Отец: Сеник Михаил

Мать: Сеник (Максимишин) Анна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Сеник Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Сеник (Чуйко) Мария Степановна

Рождение ребёнка
22.04.1973

Дочь: Сеник Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Сеник (Чуйко) Мария Степановна

Рождение ребёнка
29.07.1976

Дочь: Сеник Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Сеник (Чуйко) Мария Степановна

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