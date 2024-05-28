Сеник Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1950
Отец: Сеник Михаил
Мать: Сеник (Максимишин) Анна
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: Сеник (Чуйко) Мария Степановна
Рождение ребёнка
22.04.1973
Дочь: Сеник Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Сеник (Чуйко) Мария Степановна
Рождение ребёнка
29.07.1976
Дочь: Сеник Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Сеник (Чуйко) Мария Степановна