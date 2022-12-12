Абдуллин Азгар Ханифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Азгар Ханифович

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Место рождения

Подгорный Байлар, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1923

Дата смерти

30.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорный Байлар, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1952 по 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1952
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.08.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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