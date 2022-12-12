Абдуллин Азгар Ханифович
Место рождения
Дата рождения20.10.1923
Дата смерти30.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1952 по 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1952
Смерть
30.08.1993