Белисов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1938
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1965
Дочь: Хаустова (Белисова) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Белисова (Воротникова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
06.07.1967
Дочь: Максимова (Белисова) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Белисова (Воротникова) Мария Алексеевна
Смерть
2014