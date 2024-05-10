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Белисов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1938

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белисова (Воротникова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
22.04.1965

Дочь: Хаустова (Белисова) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Белисова (Воротникова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
06.07.1967

Дочь: Максимова (Белисова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Белисова (Воротникова) Мария Алексеевна

Смерть
2014

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