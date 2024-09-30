Тикка (Олонен) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1923
Рождение ребёнка
24.09.1924
Дочь: (Тикка) Лилия Андреевна
Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
12.12.1926
Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
17.07.1928
Сын: Тикка Иван Андреевич
Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
26.02.1930
Дочь: (Тикка) Мартта Андреевна
Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
19.04.1931
Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно