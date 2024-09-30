Тикка (Олонен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикка (Олонен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1923

Муж: Тикка Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
24.09.1924

Дочь: (Тикка) Лилия Андреевна

Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.12.1926

Сын: Тикка Вальтер Андреевич

Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.07.1928

Сын: Тикка Иван Андреевич

Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.02.1930

Дочь: (Тикка) Мартта Андреевна

Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1931

Сын: Тикка Вальтер Андреевич

Отец ребёнка: Тикка Андрей Андреевич

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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