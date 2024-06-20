Мастюгина (Панина) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1953
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1953
Отец: Панин Николай Павлович
Мать: Панина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мастюгин Сергей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1981
Дочь: Азарян (Мастюгина) Ольга Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности