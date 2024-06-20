Мастюгина (Панина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастюгина (Панина) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1953

Отец: Панин Николай Павлович

Мать: Панина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мастюгин Сергей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1981

Дочь: Азарян (Мастюгина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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