Мунавара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунавара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлатун Фахретдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлатун Фахретдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлатун Фахретдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлатун Фахретдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлатун Фахретдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлатун Фахретдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афлатун Фахретдинович

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1992
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