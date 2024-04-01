Мунавара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1992