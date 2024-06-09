Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1816
Муж: Иоаким Яковлевич
Упоминание
1816
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне 3 Яков Егоров 54 жена его Марфа Васильева 34 у них дети Виктор 27 Иоаким 23 Егор 2 Наталья 16 у Виктора жена Евгения... Показать все
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Иоакимович
Отец ребёнка: Иоаким Яковлевич
1839 О родившихся Гремячка 5 57 37 Иван Яким Яковлев нет Елена Егорова
Смерть
1848
1848 О умерших Гремячка 5 66 22 Елена Егорова 57 Якима Яковлева 1791 г-жи Нащекиной умершего крестянина