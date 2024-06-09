Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1816

Муж: Иоаким Яковлевич

Упоминание
1816
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне 3 Яков Егоров 54 жена его Марфа Васильева 34 у них дети Виктор 27 Иоаким 23 Егор 2 Наталья 16 у Виктора жена Евгения... Показать все
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Иоакимович

Отец ребёнка: Иоаким Яковлевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1839 О родившихся Гремячка 5 57 37 Иван Яким Яковлев нет Елена Егорова
Смерть
1848
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1848 О умерших Гремячка 5 66 22 Елена Егорова 57 Якима Яковлева 1791 г-жи Нащекиной умершего крестянина

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