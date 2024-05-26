Васильева (Иванова) Виктория Юрьеана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Иванова) Виктория Юрьеана

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

19.01.1989

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1989

Отец: Иванов Юрий Николаевич

Мать: Иванова (Буракова) Инна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Макс

Рождение ребёнка
02.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Макс

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
02.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Макс

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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