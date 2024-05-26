Васильева (Иванова) Виктория Юрьеана
Место рождения
Дата рождения19.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1989
Отец: Иванов Юрий Николаевич
Мать: Иванова (Буракова) Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Макс
Рождение ребёнка
02.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Макс
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Макс
Скрыто настройками приватности