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Каштанова Татьяна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Каштанов Димитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Матрёна Димитриевна

Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Каштанов Иван Димитриевич

Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Каштанов Александр Димитриевич

Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич

Рождение ребёнка
13.10.1897

Дочь: Прасковья Димитриевна

Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1899

Сын: Каштанов Матвей Димитриевич

Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Каштанов Василий Димитриевич

Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1904

Дочь: Анастасия Димитриевна

Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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