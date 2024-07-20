Каштанова Татьяна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1880
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Матрёна Димитриевна
Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Каштанов Иван Димитриевич
Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1896
Сын: Каштанов Александр Димитриевич
Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1897
Дочь: Прасковья Димитриевна
Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1899
Сын: Каштанов Матвей Димитриевич
Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1902
Сын: Каштанов Василий Димитриевич
Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1904
Дочь: Анастасия Димитриевна
Отец ребёнка: Каштанов Димитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно